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Ekonomi Şeftalide verim ve kalite ‘yerli anaç’ ile artacak
Ekonomi

Şeftalide verim ve kalite ‘yerli anaç’ ile artacak

İzmir’de şeftali ve nektarin yetiştiricilerinin en önemli sorunu olan “kök ur nametod” hastalığına dayanıklı, yerli anaç geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:36:00 -
Şeftalide verim ve kalite ‘yerli anaç’ ile artacak

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle 2017’de “nematod” hastalığının çözümü için çalışma başlatıldı. “Kök Ur Nematodu Dayanaklı Şeftali ve Nektarin” isimli projede, laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar neticesinde, bu yıl istenilen anaç geliştirildi. Yapılan testler sonucunda anacın, nematod sorununa yüzde 100 çözüm sağladığı tespit edildi.

Mücadelesi zor bir hastalık

Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bilgi, bu hastalıkla ilaçlama yoluyla da mücadele edilebildiğini söyledi. Bilgi, “Ancak bu da ithal. Biz bu anaçla hem ilaç ithalatının hem de anaç ithalatının önüne geçmiş olacağız” dedi. Bilgi, son yıllarda sıkça gündemde olan susuzluğa dayanıklı çeşitler de geliştirdiklerini belirtti.

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