Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre bir adam geldi ve Hz. Peygamber’e kalbinin katılığından yakındı. Hz. Peygamber ona şu tavsiyede bulundu:

“- Yetimin başını okşa, fakiri doyur!”

Kalb katılığı ya da aslî ifadesiyle kasvet, gafletten kaynaklanır. Yetimin başını okşamak, insana ölümü ve ahireti hatırlatır. Bu ise, kalbi yumuşatır. Bilindiği gibi ahlâki zaaflar zıtlarıyla tedâvi edilir. Kibir, tevazu ile tedavi edildiği gibi kalb katılığı da şefkat ve rikkatle giderilebilir. Herkes bir ümitsizi teselli etse, bir açı doyursa, bir ağaç dikse, bir öksüzü korusa, kanayan bir yarayı sarsa, kısaca çevresine karşı duyarlı davransa herhalde dünya cennet olur.

Bir yetim gülüyorsa, başına şefkat eli değdiğindendir. Bir yetim gülüyorsa, toplum gülüyor demektir.

Tekrar edelim ki şefkat ve merhamet, Peygamberimizin dilinde tatlı bir müjde, gözlerinde ılık bir yaş, elinde yaygın bir ihsan ve iyilik olarak tecelli etmiştir. Merhamet ve şefkatin tabii sonucu ve en belirgin tezâhürü de bütün insanlığa yönelik iyilik ve ihsandan ibarettir.