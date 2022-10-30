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Spor Seferovic ocakta yolcu
Spor

Seferovic ocakta yolcu

Galatasaray'ın sezon başında gol makinesi diye aldığı Seferovic 9 maçta 1 gol atabildi. Cimbom İsviçreli oyuncuyu devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 15:42:00 -
Seferovic ocakta yolcu

Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic son 7 maçta sadece 52 dakika forma şansı bulurken golle tanışamadı.

Türkiye Kupası'nda oynanan Kastamonuspor maçında fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda devre arası yolların ayrılması bekleniyor.

Kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla düşüşe geçen Haris, hazırlık maçlarında umut vadetse de ligin başlamasıyla birlikte hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Mauro Icardi ve Gomis'in gerisinde kalan Seferovic'in devre arası Benfica'ya geri gönderilmesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta formayı giyen İsviçreli forvet, henüz golle tanışamadı.

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