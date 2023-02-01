Seferovic, Kasımpaşa'ya değil Celta Vigo'ya gitti
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo, Galatasaray'dan Haris Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Celta Vigo yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray'ın sezon başında Portekiz'in Benfica kulübünden kiraladığı Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İsviçreli 30 yaşındaki forvet, 2013-2014 sezonunda diğer bir La Liga takımı olan Real Sociedad'da forma giymişti.
Celta Vigo, La Liga'da geride kalan 19 haftada 20 puanla 16. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA