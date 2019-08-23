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Seferihisar’ın en ucuz marketi açıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, daha ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşılması adına Halk Market’in açılışı yapıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:57
Seferihisar’ın en ucuz marketi açıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, daha ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşılması adına Halk Market’in açılışı yapıldı.


Seferihisar Belediyesi, örnek bir projeye imza atarak vatandaşların daha ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşması için Halk Market projesini hayatını geçirdi. İlçede yaşayan vatandaşların yararlanacağı; ayrıca sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerinin kullandığı Halk Kart’ın kullanılacağı marketin açılışı da yapıldı.


Seferihisar’daki yerli üreticiden alınan; sebze, meyve ve süt ürünleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek fabrikasından alınan ekmeklerinde satılacağı ifade edildi.


Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, marketle ilgili şöyle konuştu:


"Yıllarca çevremizde farklı isimlerde açılan marketleri inceleyerek kendi markamızı oluşturmayı ve ilçemizde kazanılan paranın ilçemizde kalmasını istedik. Bununla ilgili Seferi Bakkal ve kasabımız mevcut; ancak bunu geliştirerek içinde ihtiyacımız olabilecek A’dan Z’ye her şey olan Halk Market’i faaliyete geçiriyoruz. Yerel üretime sürdürülebilirlik kazandıran Halk Market’eSeferihisar’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. Başkan Yetişkin’in ardından Atilla Sertel de konuşma yaptı.


Açılış törenine ayrıca; CHP Milletvekili Atilla Sertel, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve Seferihisar Belediyesi’nin birim müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:57
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