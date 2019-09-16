Seferihisar’a Tarihe Saygı Ödülü

İzmir’in tarihe duyarlılığını simgeleyen Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri 2019’da Tarihi Yapıda Yaşam ödüllerinden ikisinin sahibi Seferihisar’da Derviş’in Kahvesi ve Neriman Çoker Evi oldu.

İzmir’in tarihe duyarlılığını simgeleyen Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri 2019 Programı Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandı. Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde 23 başvuru ödüle değer bulundu.

İzmir’in tarihe duyarlılığını simgeleyen özellikle çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17. kez düzenlenen Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödüllerine katılım yoğun oldu. Tarihi Yapıda Yaşam ödüllerinden ikisinin sahibi Seferihisar’da Derviş’in Kahvesi ve Neriman Çoker Evi oldu.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “2013 yılında Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülünü Seferihisar’ın Çınarları adlı kitap ile kazanmıştık. Seferihisar’da sahibi oldukları bu kıymetli yapılara, gerekli özeni göstererek Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödüllerini tekrar Seferihisar’a kazandırdıkları için Aziz Gürer ve Neriman Çoker’e teşekkür ediyorum” dedi.