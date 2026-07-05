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Gündem Şef Ramazan Bingöl tepki gösterdi: Lüks otellerde mescid sorunu
Gündem

Şef Ramazan Bingöl tepki gösterdi: Lüks otellerde mescid sorunu

Yeniakit Publisher
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Ramazan Bingöl, Türkiye'nin en lüks otellerinden birinde katıldığı düğünde düzgün bir ibadet alanı olmamasına sosyal medya hesabından isyan etti.

Ünlü şef Ramazan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en lüks otellerinden birinde katıldığı düğünde düzgün bir ibadet alanı olmamasına tepki gösterdi. Müslümanların bu mekanlara büyük paralar ödediğini ifade eden Bingöl, namaz kılmak için içki kadehlerinin bulunduğu masaların yanına idareten seccade serildiğini söyledi.

Ramazan Bingöl, paylaşımında lüks otellerin yüz milyonlarca dolara mal olduğunu ancak buna rağmen kalıcı bir mescit yapılmadığını ifade ederek, "Müslümanlar inanılmaz paralar verip bu lüks otellerde düğün yapıyor ama bir tane mescit yok. Namaz vakti gelince idareten bir köşeye seccade seriliyor." İfadelerini kullandı.

‘İDARETEN SECCADE AÇILIYOR’

Namaz için ayrılan alanın uygun olmadığını dile getiren Bingöl, seccadelerin içki kadehlerinin bulunduğu masaların yanına serildiğini belirterek, "Bu ortamlarda idareten seccade açılıyor ve insanlar burada namaz kılıyor. Böyle bir ortam ibadet için uygun değil." ifadelerini kullandı.

“BİZ TALEP ETMEDİĞİMİZ İÇİN ONLAR DA YAPMIYOR”

En büyük sorumluluğun bu mekanları tercih edenlere de düştüğünü söyleyen Bingöl, "Buralarda en çok düğünü Müslümanlar yapıyor. Kimse de 'Adam gibi bir mescit yapın, şadırvan yapın' demiyor. Biz talep etmediğimiz için onlar da yapmıyor. Türkiye'nin en lüks otellerinden birisi. Yazıklar olsun." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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