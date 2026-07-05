Isparta'dan dünyaya ihraç ediliyor! Kokusuna herkes hayran kalıyor!

YURT İÇİNİN YANI SIRA İHRACATA DA GİDİYOR Muhammet Kaya, ürettikleri ürünlerin büyük bölümünü iç pazara sunduklarını, son dönemde ise ihracata da ağırlık verdiklerini söyledi. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye gül suyu gönderdiklerini belirten Kaya, Isparta gülünün uluslararası pazarda da ilgi gördüğünü ifade etti.