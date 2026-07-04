Sürpriz isim AK Parti'ye geçiyor! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Gazeteci Sinan Burhan, Ankara'yı sallayacak bir iddiada bulundu. Burhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın yakın zamanda partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılacağını öne sürdü.

CHP'de 'mutlak butlan' krizi sürerken çok çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

SİNAN BURHAN DUYURDU: MEHMET MUSTAFA GÜRBAN AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de karıldığı bir yayında İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın yakın zamanda partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılacağını öne sürdü.

Burhan, iddiasını, "Önümüzdeki haftalarda NATO Zirvesi'nden sonra, kulis bilgimde bir yanlışlık yoksa; İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği noktasında bende bir bilgi var" sözleriyle duyurdu.

'ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK'

İddialara göre, Mehmet Mustafa Gürban’ın AK Parti rozeti, Ankara’da gerçekleşecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi’nin hemen ardından düzenlenecek geniş kapsamlı bir katılım töreniyle bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

İYİ Parti’den AK Parti'ye geçen ilk isim Manisa Milletvekili Tamer Akkal olmuştu. Daha sonra Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katılmıştı. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 2024 yılı içinde AK Parti'ye geçen isimler arasında yer almıştı. Ersin Beyaz'ın da geçtiğimiz ay AK Parti saflarına katılmasıyla İYİ Parti'den iktidar partisi saflarına geçen vekil sayısı 10'a yükselmişti. Beyaz'ın katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı da 276'ya yükselmişti.