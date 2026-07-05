Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!
Küresel piyasalardaki Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen lobiler, akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalardaki Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen lobiler, akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor.
Sürücüleri zora sokacak yeni bir gelişmeyle, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk dev bir zammın yapılması bekleniyor.
Piyasa kaynakları, motorin fiyatlarına 1 lira 31 kuruş zam yapılacağını belirtiyor. Zamlı fiyatlar salı gününden itibaren geçerli olacak ve büyükşehirlerdeki litre fiyatlarının yeni düzeylere yükselmesi tahmin ediliyor.
Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 66 liraya yükselecek. Ankara'da motorin fiyatı 67,07 liraya yükselecek. İzmir'de motorin fiyatı 67,34 lira olarak işlem görecek. Doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.
Peki, 5 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’daki benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte 5 HAZİRAN 2026 Pazar günü için güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.85 TL Motorin litre fiyatı: 64.69 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL
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