  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni arabanın keyfini çıkaramadı: Pedalları karıştırdı dereye uçtu! 19 yıl gizem olarak kalmıştı! Suda bulunan cesedin sırrı çözüldü! Etna Yanardağı yeniden kül püskürttü! Uçuşlara sınırlama getirildi Dikenleri tehlikeli ve zehirli Önce avladılar daha sonra afiyetle yediler Geleceğin mühendisleri geliştirdi! Bu da lazerli hava savunma sistemi Isparta'dan dünyaya ihraç ediliyor! Kokusuna herkes hayran kalıyor! İskender, çantık, pideli köfte… Bursa Kültür Yolu Festivali’ne asırlık lezzetler damga vurdu Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

Küresel piyasalardaki Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları fırsat bilen lobiler, akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor.

#1
Foto - Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

Sürücüleri zora sokacak yeni bir gelişmeyle, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk dev bir zammın yapılması bekleniyor.

#2
Foto - Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

Piyasa kaynakları, motorin fiyatlarına 1 lira 31 kuruş zam yapılacağını belirtiyor. Zamlı fiyatlar salı gününden itibaren geçerli olacak ve büyükşehirlerdeki litre fiyatlarının yeni düzeylere yükselmesi tahmin ediliyor.

#3
Foto - Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 66 liraya yükselecek. Ankara'da motorin fiyatı 67,07 liraya yükselecek. İzmir'de motorin fiyatı 67,34 lira olarak işlem görecek. Doğu illerinde ise 68,80 liraya çıkması bekleniyor.

#4
Foto - Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

Peki, 5 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’daki benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte 5 HAZİRAN 2026 Pazar günü için güncel akaryakıt fiyatları…

#5
Foto - Küresel petrol baronlarının oyunları pompaya yansıyor! Motorine zam kapıda!

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.85 TL Motorin litre fiyatı: 64.69 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 genç serinlemek için girdikleri gölde kayboldu
Yerel

2 genç serinlemek için girdikleri gölde kayboldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü’ne giren 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu ile 19 yaşındaki Bünyamin Kadı gözden kaybold..
48 saat içinde Dünya'yı vurabilir!
Dünya

48 saat içinde Dünya'yı vurabilir!

Rusya Güneş ve Yer Fiziği Enstitüsü'nden bilim insanları, önümüzdeki 48 saat içinde Dünya'yı etkilemeye başlayabilecek bir jeomanyetik fırtı..
Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi
Spor

Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi

Avustralya Milli Takımı’nın Güney Sudan kökenli futbolcusu Tete Yengi, Müslüman olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki golcü, Adelaide’de bir cami ..
CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı
Gündem

CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı

İstanbul’da İBB’nin yanı sıra CHP’nin yönettiği ilçe belediyeleri de sınıfta kaldı. Rıza Akpolat'ın, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesa..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Peri..
Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli
Gündem

Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli

İstanbul'da misafir ettiği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23