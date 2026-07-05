Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi
Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından maalesef orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de orman yangını çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından maalesef orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de orman yangını çıktı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, daha sonra ormana sıçradı.
İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23