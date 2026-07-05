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Türkiye
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Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

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Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından maalesef orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de orman yangını çıktı.

#1
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

#2
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

Yangın, daha sonra ormana sıçradı.

#4
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#6
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Bir kötü haber de Balıkesir'den geldi

İşte bölgeden görüntüler...

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