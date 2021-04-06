  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sedef Karagöz Sanko Enerji Grubuna katıldı
Ekonomi

Sedef Karagöz Sanko Enerji Grubuna katıldı

Sedef Karagöz, Sanko Enerji Grubuna Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:04:00 -
Sedef Karagöz Sanko Enerji Grubuna katıldı

Profesyonel kariyerine 1988 yılında başlayan Sedef Karagöz, yurtiçi ve yurtdışı güç iletim ve dağıtım projelerinde 15 yıl yöneticilik yaptı. Karagöz, 2003 yılında katıldığı özel bir şirketin enerji alanında faaliyet gösteren çeşitli iş birimlerde yöneticilik yaptıktan sonra, 2013 -2015 yılları arasında şirketin İcra Kurulu Üyesi ve Enerji Sektöründen Sorumlu Ülke Lideri olarak görev aldı. Karagöz, 2015 yılında çalıştığı şirketten ayrılarak, Türkiye ve Hollanda merkezli, mühendislik çözümleri geliştiren şirketler kurmuştur. Sedef Karagöz, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olduktan sonra ODTÜ İşletme Fakültesinde MBA Programını tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe girişiminin arkasından İsrail-Suudi Arabistan-BAE koalisyonu çıktı!
Gündem

Darbe girişiminin arkasından İsrail-Suudi Arabistan-BAE koalisyonu çıktı!

Türkiye'de 104 amiralin darbe bildirisi yayınladığı saatlerde Ürdün'de yaşanan Meliki Abdullah’ın engellemeyi başardığı darbe girişiminin ar..
Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı
Gündem

Emekli amirallerin avukatı Ülgen darbe metnini kimin hazırladığını açıkladı

104 emekli amiralin imzaladığı sözde bildiri nedeniyle gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Avukat Celal Ülgen, müvekki..
S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı
Dünya

S-400'ler ateşlendi! Savaş uçakları kaçmak zorunda kaldı

Ukrayna ile sınır hattında kriz yaşayan Rusya, S-400 ve S-300'lerin test edildiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay