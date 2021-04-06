Sedef Karagöz Sanko Enerji Grubuna katıldı
Sedef Karagöz, Sanko Enerji Grubuna Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Profesyonel kariyerine 1988 yılında başlayan Sedef Karagöz, yurtiçi ve yurtdışı güç iletim ve dağıtım projelerinde 15 yıl yöneticilik yaptı. Karagöz, 2003 yılında katıldığı özel bir şirketin enerji alanında faaliyet gösteren çeşitli iş birimlerde yöneticilik yaptıktan sonra, 2013 -2015 yılları arasında şirketin İcra Kurulu Üyesi ve Enerji Sektöründen Sorumlu Ülke Lideri olarak görev aldı. Karagöz, 2015 yılında çalıştığı şirketten ayrılarak, Türkiye ve Hollanda merkezli, mühendislik çözümleri geliştiren şirketler kurmuştur. Sedef Karagöz, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olduktan sonra ODTÜ İşletme Fakültesinde MBA Programını tamamladı.