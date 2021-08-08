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Gündem Sedef Kabaş'tan çok çirkin Yağmur Duası paylaşımı! Müslümanlarla alay etti
Gündem

Sedef Kabaş'tan çok çirkin Yağmur Duası paylaşımı! Müslümanlarla alay etti

Ortaya çıkan videosuyla hafızalara yalan eğitmeni olarak kazınan Sedef Kabaş, Yağmur Duası'na ilişkin haddi aşan ifadeler kullanarak Müslümanların inancı ile kendince alay etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:46:00 - 2021-08-08 17:10:02
Sedef Kabaş'tan çok çirkin Yağmur Duası paylaşımı! Müslümanlarla alay etti

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunun yalan eğitmeni olarak tanıdığı Sedef Kabaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda haddi aşan ifadeler kullandı. Her fırsatta 'inanç özgürlüğü'nden dem vuran Kabaş, büyük çoğunlu Müslüman olan Türk vatandaşları ile alay etti.

Metin Uca bile inkar etti o sürdürdü!

Tartışmaların odağındaki Metin Uca'nın bile 'Ben böyle bir paylaşım yapmadım' diyerek geri adım attığı mesaja ilişkin konuşan Sedef Kabaş, "Metin Uca’ya saldıranlar 'dua' ile yağmur yağdırıldığına mı inanıyor? Madem öyle neden 10 gün boyunca beklemişler!" dedi.

'Sel felaketi için güneş duasına mı çıkacaklar?'

Kendince Dua'nın gücünün aksini ıspatlamaya çalışan Kabaş, "Madem öyle neden İslam coğrafyasının çoğu kuraklıktan kırılıyor!" dedi ve Müslümanlarla şöyle alay etti: "Madem öyle sel felaketlerini önlemek için de güneş duasına mı çıkacaklar!"


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