Sedef hastalığına kesin çözüm: Sedef hastalığına iyi gelen ot

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır.

Sedef hastalığına iyi gelen otlar

Meryemana dikeni, buğday ruşeymi yağı, hidrastis canadensis çayı, kadın tuzluğu, hodan yağı, aloe vera, keten tohumu yağı, dulavratotu sedef hastalığına iyi gelen bitkilerdir.

Sedef hastalığı bulaşıcı mı?

Sedef hastalığı hem çocuklarda hem erişkinlerde görülebilmektedir. Çocuklarda sedef hastalığı, vücutta damlacık şeklinde görülürken, yetişkinlerde ise plak şeklinde ve stabil olarak seyredebiliyor. Sedef hastalığı kronik bir hastalıktır mikrobik bir enfeksiyon olmadığı için kişiden kişiye de bulaşıcı değildir.

Ahmet Maranki'den sedef için çok özel bir doğal merhem…

Sedef için:

Turunç kabukları yakılarak külü alınır, hakiki zeytinyağı ile merhem haline getirilir, sedef olan yere günde 2-3 defa sürülür.

Sedef hastalığına hangi bitkisel ilaç iyi gelir?

Sedef hastalığı kesin çözüm arayanların başvurduğu bir diğer bitkisel çözüm aloe vera jelidir. Aloe vera bitkisinin yara iyileştirici bir etkisi vardır. Yapılan çalışmalara göre düzenli olarak kullanılan aloe vera bitkisi ciltte oluşan pul pul dökülmeyi ve kızarıklığı büyük oranda azaltır

Ibrahim Saraçoğlu'ndan sedef hastalığına ne iyi gelir?

İbrahim Saraçoğlu sedef hastalarının eğer şeker hastalığı problemi yoksa; kurutulmuş siyah üzüm çekirdeği tüketmelerini önermektedir. Sedef hastalığı perhizi yapmalısınız. Bu diyet sürecince sarımsak, turşu, karabiber, kırmızı biber, domates, portakal ve greyfurt suyundan uzak durmalısınız.