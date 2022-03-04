Şeddeli yalancı Kemal Özkiraz'ın 'gözaltı' yaygarası!

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2017 yılında, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi için yapılan halk oylamasında "Sandıktan evet çıkarsa şirketimi kapatacağım" sözü verip, sözünü yiyen Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, şimdi de "gözaltı" yalancılığına başladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'ya hakareti sebebi ile ifadeye davet edilmesinden sonra, "Hakkımda yakalama kararı çıktı." yaygarası kopartan Özkiraz, şimdi de Yeni Şafak'ta yazdığı dönem hakaret ettiği İbrahim Karagül'ün şikayeti üzerine ifade verdi.

İfade vermeye gitmeyip algı yapıyor!

Aynı algıya başvuran Kemal Özkiraz, "İbrahim Karagül isimli bir şahsın şikâyeti sonucunda ifade işlemi için gözaltına alındım." dedi. Özkiraz'ın yine emniyetin ifade davetine karşılık vermediği öğrenildi.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Özkiraz, şunları söyledi:

Yenişafak isimli üzeri yazılı bir kağıtta köşe yazarı olduğu iddia edilen, İbrahim Karagül isimli bir şahsın şikayeti sonucunda ifade işlemi için gözaltı olmuş. Serbestim. Arayan soran, yazan herkese saygı ve minnetlerimi sunarim.