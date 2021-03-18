Seddar Yavuz'dan İmamoğlu değerlendirmesi: Yalanı tescil edilmiştir

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimi öncesinde Karadeniz illerinde mitingler düzenliyordu. Bu kapsamda bir miting dönüşü Ordu Havalimanı'ndan İstanbul'a dönecekti. İmamoğlu VIP girişini kullanmak istedi. VIP kullanma hakkı olmayan CHP'li İmamoğlu buradaki görevlilerle tartışmıştı. Haddini daha da aşan İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret etti.

'Devlete meydan okuyan eninde sonunda hesap verir'

Seddar Yavuz'a hakareti sonrasında hakkında dava açılan Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 TL para cezası kesildi. Vali Yavuz bir gazetecinin İmamoğlu'na verilen cezayı sorması üzerine şöyle cevap verdi: "Seçilmişlerin suç işleme hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyan, kuralları çiğneyen her kim varsa eninde sonunda hesap verir."

Yalanı tescil edilmiştir

İmamoğlu'nun görüntüler ortada olmasına rağmen ettiği hakareti inkar ederek yalana başvurmasına da değinen Vali Seddar Yavuz, "İki genel başkan yardımcısı, bir o kadar milletvekili ve parti teşkilatıyla duruşmaya giriyorlar, benim sadece avukatım vardı. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Fox TV bana ait değil. Global TV de bana ait değil. Kaseti benim üretmem de mümkün olmadığına göre! Dinlenmeyen bir şey yok, dolayısıyla yalanı tescil edilmiştir." diye konuştu.