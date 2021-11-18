  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sedat Peker'in arkadaşından sonra, sırada kendisi mi var? Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!
Gündem

Sedat Peker'in arkadaşından sonra, sırada kendisi mi var? Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yaptığı belirlenen Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir'de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:37:00 - 2021-11-18 16:50:19
Sedat Peker'in arkadaşından sonra, sırada kendisi mi var? Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan Gadhziev  sınır dışı edilecek.

İade işlemleri başlatıldı!

Türkiye'ye sahte pasaportla girdiği belirlenen Gadhziev, silah kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle Interpol tarafından aranıyordu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım’da yaptığı operasyonda yakalanan Gadhziev için iade işlemleri başlatıldı.

Azeri mafya liderinin, arama kararı bulunan iki ülkeden Rusya ya da Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.

Sıra Peker'de mi?

Azeri mafya liderinin, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile çekilmiş görüntüleri de bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker hakkında da yakalama emri düzenlenmişti.

Şimdi kork Sedat Peker! Attığı iftiraların hesabını ödeme vakti yaklaşıyor
Şimdi kork Sedat Peker! Attığı iftiraların hesabını ödeme vakti yaklaşıyor

Gündem

Şimdi kork Sedat Peker! Attığı iftiraların hesabını ödeme vakti yaklaşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Dr. Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini ifade ederek çarpıcı uyarılar yaparak çözüm önerileri getirdi...
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu..
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi

İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay