Sedat Peker'in arkadaşından sonra, sırada kendisi mi var? Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan Gadhziev sınır dışı edilecek.

İade işlemleri başlatıldı!

Türkiye'ye sahte pasaportla girdiği belirlenen Gadhziev, silah kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle Interpol tarafından aranıyordu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım’da yaptığı operasyonda yakalanan Gadhziev için iade işlemleri başlatıldı.

Azeri mafya liderinin, arama kararı bulunan iki ülkeden Rusya ya da Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.

Sıra Peker'de mi?

Azeri mafya liderinin, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile çekilmiş görüntüleri de bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Dubai'de olduğu bilinen Sedat Peker hakkında da yakalama emri düzenlenmişti.