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Gündem Sedat Peker'i cilalama seansları! Görüntüleri eşi paylaştı
Gündem

Sedat Peker'i cilalama seansları! Görüntüleri eşi paylaştı

Firari mafya elebaşı Sedat Peker'in eşi, Instagram hesabından kızlarının katıldığı jimnastik yarışmasından görüntü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 01:09:00 - 2022-06-26 01:14:39

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BAE'den yayınladığı videolarla Türkiye'ye yönelik itibar suikastı gerçekleştiren ve sosyal medya kullanımına yasak gelerek sadece retweet ve beğeni yapmasına izin verilen Peker'e ait yeni görüntüyü eşi, Instagram hesabından paylaştı.

Kızlarının jimnastik yarışmasına katıldılar

Peker'e adeta cilalama yapılan görüntülerde, çiftin, kızlarının jimnastik yarışmasını izlediği görülüyor.

Peker'in videosunu paylaşan eşi Özge Peker, mesajına "Babamız biraz duygusal" notunu düştü.

 

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