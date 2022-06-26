Sedat Peker'i cilalama seansları! Görüntüleri eşi paylaştı
Firari mafya elebaşı Sedat Peker'in eşi, Instagram hesabından kızlarının katıldığı jimnastik yarışmasından görüntü paylaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
BAE'den yayınladığı videolarla Türkiye'ye yönelik itibar suikastı gerçekleştiren ve sosyal medya kullanımına yasak gelerek sadece retweet ve beğeni yapmasına izin verilen Peker'e ait yeni görüntüyü eşi, Instagram hesabından paylaştı.
Kızlarının jimnastik yarışmasına katıldılar
Peker'e adeta cilalama yapılan görüntülerde, çiftin, kızlarının jimnastik yarışmasını izlediği görülüyor.
Peker'in videosunu paylaşan eşi Özge Peker, mesajına "Babamız biraz duygusal" notunu düştü.