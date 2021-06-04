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Gündem Sedat Peker'den medet uman zavallılar! 19 Haziran'da büyük provokasyona hazırlanıyorlar
Gündem

Sedat Peker'den medet uman zavallılar! 19 Haziran'da büyük provokasyona hazırlanıyorlar

Sözde kadın hakkı savunucuları, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 22:55:00 - 2021-06-04 23:31:05
Sedat Peker'den medet uman zavallılar! 19 Haziran'da büyük provokasyona hazırlanıyorlar

 Yeniakit.com.tr 

Türk-aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hazmedemeyen sözde kadın savunucuları, büyük provokasyona hazırlanıyor. 19 Haziran'da düzenlenecek, adına 'Büyük Kadın Mitingi' dedikleri etkinliğe, kadın örgütleri ile LGBTİ'li sapkınların katılacağı öğrenildi.

'Bizi olan bitene 'seyirci' kılmak istiyorlar'

Planlanan provokasyonun duyurulduğu açıklamada, BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamalarını referans alan sözde kadın savunucuları, "İktidar-mafya iş birliğinin bir kez daha ayyuka çıktığı, erkek-devlet şiddetinin bir kez daha teşhir olduğu bu günlerde görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece yarısı ortadan kaldırmak isteyenler hayatlarımıza kast etmek, bizi olan bitene 'seyirci' kılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

c. ipekçiyi turizm bakanı görmek isteriz, keh keh.., ....

Ne yağni; i..ler,...ler iktidara mı hazırlanıyorlar? Hadi bakali...
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Eda

Su rezillere bak hele, chp hdp olan biten tecavüzleri göremeyen ezikler gurubu cikmis eylem yapmaya. Vallahi sükür etsinlerki devlet degilim, onlarin alayini tutuklatip 10 yil iceri tikardim birinin gözyasina bile bakmazdim bu kokusmus ....
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