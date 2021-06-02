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Gündem Sedat Peker yine yan çizdi!
Gündem

Sedat Peker yine yan çizdi!

FETÖ’nün eskimiş söylemleri ile, Türkiye’ye dönememesinin intikamını almaya kalkışan organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker, pazar günü yayınlamayı planladığı videonun konusunu değiştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 21:20:00 - 2021-06-02 21:22:49
Sedat Peker yine yan çizdi!

 Yeniakit.com.tr 

Sedat Peker; ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi öncesinde, Türkiye’nin elini zayılatma amacı ile, pazar günü video çekeceği eleştirilerine karşı, vatanı düşünüyormuş rolleri ile karar değişikliği yaptığını, Erdoğan’a yönelik videoyu daha sonra çekeceğini ileri sürerek, bu hafta ise kendisinden 10 bin dolar maaş alan milletvekilini açıklayacağını iddia etti.

'Yine soyut açıklamalarla işin üstünü mü örtecek?'

Peker’in, sosyaş medyadaki takipçileri ise 'Marina’ya çöktüler' ve 'Köfteci Yusuf ile ilgim yok' yalanlarının aksinin ortaya çıktığını belirterek, "Bakalım gerçekten ay be ay 10 bin dolar ödediği bir milletvekilini açıklayabilecek mi? Yoksa daha önce de yaptığı gibi, bazı soyut açıklamalarla, işin üstünü örtecek mi? Bir alış veriş sebebi ile birisine gönderdiği bir seferlik ödemeyi mi gösterecek, yoksa gerçekten maaşa bağladığı bir milletvekilinin açıkca ismini ve belgelerini verebilecek mi?' diye sordular.

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Yorumlar

Yorumcu

Bu serseriyi kullananlar şunu çok iyi biliyor ki Sn Cumhurbaşkanını karşısına alanlara halk o biçim geçirir abileri o çatma işini göze almamışlar anlaşılan
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Pazarlık devam ediyor ki,

Turbun büyüğünü heybeden çıkartmıyor...
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