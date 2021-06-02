Sedat Peker yine yan çizdi!

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Sedat Peker; ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi öncesinde, Türkiye’nin elini zayılatma amacı ile, pazar günü video çekeceği eleştirilerine karşı, vatanı düşünüyormuş rolleri ile karar değişikliği yaptığını, Erdoğan’a yönelik videoyu daha sonra çekeceğini ileri sürerek, bu hafta ise kendisinden 10 bin dolar maaş alan milletvekilini açıklayacağını iddia etti.

'Yine soyut açıklamalarla işin üstünü mü örtecek?'

Peker’in, sosyaş medyadaki takipçileri ise 'Marina’ya çöktüler' ve 'Köfteci Yusuf ile ilgim yok' yalanlarının aksinin ortaya çıktığını belirterek, "Bakalım gerçekten ay be ay 10 bin dolar ödediği bir milletvekilini açıklayabilecek mi? Yoksa daha önce de yaptığı gibi, bazı soyut açıklamalarla, işin üstünü örtecek mi? Bir alış veriş sebebi ile birisine gönderdiği bir seferlik ödemeyi mi gösterecek, yoksa gerçekten maaşa bağladığı bir milletvekilinin açıkca ismini ve belgelerini verebilecek mi?' diye sordular.