Sedat Peker video paylaşımı neden yapmıyor? Sedat Peker cezaevinde mi?

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan ve oradan çektiği videolarla çeşitli iddialarda bulunan mafya lideri Sedat Peker, geçen haftadan beri Youtube kanalı üzerinden paylaşım yapmamakta. Bir takım iddialarını Twitter üzerinden dile getirmekte.

Sedat Peker yeni video çekecek mi?

Sedat Peker’in yeni video çekmemesi üzerine Sedat Peker’in yakalandığını iddia edenler büyük çoğunlukta. Organize suç örgütü lideri Peker, bu iddiaları yalanlamakta. Sedat Peker nerede? Organize suç örgütü elebaşı Peker yeni video paylaşımlarına ilişkin olarak şunları söyledi: ‘Kıymetli dostlarım, en üst derecede suikaste uğrayacağım yönünde bilgiler olduğu için video çekmem mümkün olmuyor. 15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim.

Sedat Peker yakalandı mı?

Sedat Peker neden yeni video paylaşmıyor? Sedat Peker yakalandı mı? Sosyal medya üzerinden bu konulara ilişin de cevapler veren organize suç lideri Peker, yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyeldi: “Bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık, kısaca sağlığım yerinde, cezaevinde değilim, hayattayım diye bir video çekeyim dedim. Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum. Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim.”

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in videolarında sık sık isminden söz ettiği Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da yakalanıp tutuklandı. Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade etmesi bekleniyor. Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD ve Türkiye tarafından yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmıştı.