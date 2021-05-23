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Gündem Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı
Gündem

Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

Türkiye’ye gelse ömrünü cezaevinde geçirecek olan dolandırıcı Cem Uzan, Sedat Peker videoları hakkında aklınca değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:06:00 - 2021-05-23 16:19:51
Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

 yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi’ni soyup soğana çeviren, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan, vatandaşa 16 milyar TL’lik borç takan kaçak mahkum Cem Uzan, sığındığı Fransa’dan kafasını uzatıp Türkiye’deki gündeme dair aklınca değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Peker videoları üzerinden konuşan Cem Uzan, “Bu konuda konuşmayan bir bu kalmıştı” yorumlarına neden oldu.

Dolandırıcıların kralı olarak bilinen ve mahkumiyeti yargı organları tarafından kesinleştirilmiş olan Uzan, dolandırdığı vatandaşların parasıyla yaşamaya devam ettiği Fransa’dan utanmadan Türkiye’deki gelişmeler hakkında konuşarak kendince “duyarlı siyasetçi” ayaklarına yattı.

Katıldığı yayında utanmadan yaşanan tartışmalara değinen Uzan, “Türkiye’yi dolandırıp mahkum oldu, yurt dışına kaçıp halkın parasını Fransa’ya yedirdi, şimdi kalkmış terk ettiği ülke hakkında konuşuyor” yorumlarına sebep oldu.

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Yorumlar

havva BULUT

a haber cıkarıtken nerdeydin akit 
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Ahmer

Sedat oeker de artık cem uzan gibi gurbete çıktı.
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