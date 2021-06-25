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Gündem Sedat Peker hakkında yeni karar alındı: Youtube hesabı...
Gündem

Sedat Peker hakkında yeni karar alındı: Youtube hesabı...

Organize Suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları için erişim engeli geldi. Karar henüz uygulamaya konulmadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 12:38:00 -
Sedat Peker hakkında yeni karar alındı: Youtube hesabı...

Daha önce internet sitesine erişim engeli kararı getirilen Sedat Peker'in sosyal medya hesapları için de aynı karar alındı. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan Peker'in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Karar henüz uygulamaya konmadı.

Siber haklar aktivisti ve akademisyen Prof. Dr. Yaman Akdeniz, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in YouTube kanalı ile Twitter ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Gerekçenin 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' olduğunu açıklayan Akdeniz, kararın henüz uygulanmaya konulmadığını ifade etti.

Akdeniz, söz konusu platformlar ‘https’ protokolü kullandığı için Türkiye’deki erişim sağlayıcılarının bu adresleri engelleyemediğini belirtti.

Yaman Akdeniz'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiyede temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı.

Sorulmadan açıklayayım, engelleme kararı var fakat bu platformlar "https" protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir.

Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar "dize geldi". Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor."

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Yorumlar

Hasanali köse

Engelleyeceğinize bu fino köpeğine tasmayi kimin elindeyse o eli kiracaksin bu fino itini getirip iceriye tikip vatan hainliğinden sallantiracaksin ama ne olacak bu kadar vatan haini meclistede ne oluyor tekrar tekrar srciliyorlar ozaman demekki bu vatanin o kadar haini varki ermeni dölleri
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B.b

ya bu herifi kim patlatıp rant yapmak istiyor .medyayı meşgul edip durmayin ya bundan ne köy olur ne kasaba .hayret ya bu iktidarımız dışındaki partiler uçan kuştan medet umar oldular .ıktidar olamıyacaksınız bu işlere daldıkça temelli dip yapacaksınız NOKTA .
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