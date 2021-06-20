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Aktüel Sedat Peker Dubai’de gözaltına alındı mı? Sedat Peker son tweeti ne zaman attı?
Aktüel

Sedat Peker Dubai’de gözaltına alındı mı? Sedat Peker son tweeti ne zaman attı?

Sedat Peker neden tweet atmıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan ve oradan çektiği videolarla çeşitli iddialarda bulunan mafya lideri Sedat Peker Youtube paylaşımını yapmayacağını söylemişti.. Twitter’dan paylaşımlarına devam edeceğini söyleyen organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, en son paylaşımını 17 saat önce yapmış görünüyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanması sonrası Sedat Peker’in ne söyleyeceği de merak ediliyordu. Ancak Sedat Peker’in tweet atmaması sonrası acaba Sedat Peker gözaltına mı alında? Sedat Peker de mi tutuklandı? sorularını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 14:23:00 - 2021-06-20 14:24:17
Sedat Peker Dubai’de gözaltına alındı mı? Sedat Peker son tweeti ne zaman attı?

Sedat Peker gözaltına mı alındı? Türkiye genelinde suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik gözaltılar zaman zaman devam ediyor. Türkiye’ye düşman olan Birleşik Arap Emirliklerinde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden Emre Olur'un 'Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polislerinin geldiğini ve kendisini konutundan aldıklarını’ söylemişti. Sedat Peker, bu alınmayı doğrularken, Twitter’da paylaştığı bilgilere göre bu alınmanın nedeninin ne olup bittiğine yönelik olduğunu söylemişti.

Sezgin Baran Korkmaz’ın yakalanması sonrası, sırada Sedat Peker mi var? soruları da sosyal medyada bir hayli merak edilen konular arasında yer almakta. Sedat Peker 19 saat önce yaptığı paylaşımda “Bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık, kısaca sağlığım yerinde, cezaevinde değilim, hayattayım diye bir video çekeyim dedim. Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum. Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim.”

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