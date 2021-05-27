Sedat Peker alındı mı? Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker şimdi nerede? Sedat Peker Türkiye'ye getirildi mi?

Sedat Peker son dakika haberleri: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Türkiye’ye düşman olan ve seçilmiş iktidarı, sandık ile yenemeyen küresel şer güçlerin hazırladığı tezgaha alet olarak Türkiye’nin zayıflatılmasına yönelik son günlerde sosyal medya üzerinden video paylaşımlarda bulunuyor. Her ne kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nu hedef alıyor gibi görülse de asıl hedefin Türkiye olduğu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Bahçeli tarafından dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız'' sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Bakan Soylu, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız'' dedi.

Sedat Peker'e yakalama kararı çıkarıldı mı?

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakan Soylu Peker'in kendisiyle ilgili tüm iddialarının araştırılmasını istemişti. Soylu’nun başvuru dilekçesinde Peker ile beraber hareket edenlerin tüm iletişim ve irtibatlarının tespit edilmesi istenmişti. Suç duyurusu üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Peker hakkında yakalama kararı talep etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de firari olan Peker’in yakalanması için hakkında yakalama emri düzenledi.

Sedat Peker alındı mı?

Sedat Peker gelişmesi son dakika! Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker şimdi nerede? Sedat Peker hakkındaki yakalama kararı sonrası Sedat Peker’in nerede olduğu ve Sedat Peker’in yakalanıp yakalanmadığı merak edilmeye başlandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden “Seven dostlarıma korku salmak için Sedat Peker'i aldık, Türkiye'ye geliyoruz diyorsunuz. Ben buradayım” diyerek firarı olarak gittiği BAE’de olduğunu izlenimini verdi.

Süleyman Soylu’dan son dakika Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplantısında konuştu. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" sözlerine yer verdi.