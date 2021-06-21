Sedat Peker 10. videoda ne dedi? Sedat Peker 10. videosu

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Youtube kanalı üzerinden 10. videosusunu yayınladı. Sedat Peker, 10. bölüm videosunu yaklaşık 6 dakikalık çektiği görüldü. Mafya lideri Sedat Peker Youtube 10. videosunda ‘Bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. 15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış hayati riskimle ilgili konusunda. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede yaptığım ahit tamamlayacağız” dedi.

Organize suç örgütü lideri Peker, yayınladığı videolarda ve sosyal medya paylaşımlarında bir takım isimler hakkında iddialarda bulunmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Sedat Peker’in paylaşımlarının arka planındaki hedefin Türkiye olduğunu açıklamıştı. Sedat Peker’in yakalanması için karar çıkmıştı. Sedat Peker’in videolarında ve paylaşımlarında sık sık ismini verdiği Sezgin Baran Korkmaz önceki gün, Avusturya’da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi için çalışmalar da başlatılmıştı.