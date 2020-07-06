Sedat Alabay Nihat Alabay kimdir? Sedat Alabay Nihat Alabay tutuklandı mı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden 5 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi. 54 şüphelinin tutuklanması, 16 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebi ile sorguya sevk edildiği öğrenildi. İçlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay'ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu, 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı belirlendi.

Nihat ile Sedat Alabay kimdir?

Nihat ile Sedat Alabay'ın, CHP Karşıyaka Örgütü'nün önemli isimlerinden eski İlçe Başkanı Adnan Alabay'ın yeğenleri olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapıldı.