Sedan segmentinde oyunun kuralları değişiyor! “Yeni Toyota Corolla Türkiye’de üretiliyor”

Türkiye’de üretileceğinin ilk duyurusunu Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı yerli Yeni Corolla, şubat ayında Toyota Plazalardaki yerini alacak. Yeni Corolla, hibrit ve benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak.

“Yerli olması büyük avantaj”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Corolla’nın özellikle sedan segmentine büyük bir canlılık getireceğine inandığını belirterek, “Dünyada ve ülkemizde en çok satılan sedan olan Corolla 12. nesliyle çok daha gösterişli ve prestijli bir yapıya kavuştu. Halkımızın çok sevdiği bir model olan Corolla’yı, 2019 yılından itibaren yeni nesliyle Türkiye pazarına sunacağız. Türkiye’de üretilen ve yerli olarak nitelendirdiğimiz Yeni Corolla, kıyasıya bir rekabetin yaşandığı otomotiv pazarında, markamızın itici gücü olacaktır. Yeni Corolla ile markamızın daha geniş kitlelere ulaşacağına ve Türkiye sedan otomobil pazarındaki ayrıcalıklı konumunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Bozkurt, CH-R’dan sonra Türkiye’de üretilecek ikinci hibrit model olan Corolla Hybrid’in ÖTV teşviği ile birlikte çok daha fazla talep göreceğini öngördüklerini söyleyerek, “Türkiye’yi Hibrit teknolojisi ile tanıştıran markayız. Görmekteyiz ki gerek hibrit bilinirliği gerekse de hibrit otomobil satışlarımız her geçen gün artmakta. Müşterilerimizden yoğun olarak gelen Corolla’nın hibrit versiyonu talebini de çok yakında karşılamış olacağız. 2019 yılında ekonomik şartların stabilize olması ve dövizdeki dalgalanmaların sona ermesi ile Yeni Corolla’nın iyi bir performans sergileyeceğine inancımız tam’’ diye konuştu.

Yeni Corolla, iki farklı motorla satışa sunulacak. Bunlardan en çok dikkat çekeni ÖTV teşviği kapsamı içinde bulunan kendi kendini şarj etme özelliğine sahip 122 HP güce sahip 1.8 litrelik hibrit motor olacak. İkinci motor seçeneği ise geliştirilmiş 1.6 litre benzinli motor olacak. Altı ileri manuel veya CVT otomatik vites kutusuyla tercih edilebilen 1.6 litre motor, 132 HP güç üretiyor.

“Makam aracı olarak ideal”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yeni Corolla’nın yerli üretim olmasının lojistik başta olmak üzere çok önemli avantajlar sağladığını da kaydederek şöyle konuştu: “2016 ve 2017 yılındaki filo hariç toplam perakende otomobil satışlarında Corolla tüm modeller arasında en çok satılan model olmayı da başardı. Yeni Corolla ile birlikte bu başarının artacağını ve modelimizi en üste taşıyacağına inancım tam. Ayrıca yerli üretim olan Yeni Corolla’nın hibrit versiyonunun da, sessizliği, geniş iç hacmi, konforu ve donanımı ile makam aracı olarak tercih edileceğine de inanıyoruz.”