Seda Sayan'ın sahne aldığı mekanda skandal

Türkiye, önceden aldığı koronavirüs tedbirleri ile büyük bir yıkımın önüne geçti. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli adımları sonrası salgın kontrol altına alındı ve süreç başarılı bir şekilde yönetiliyor.

Alınan önlemlerin ardından son dönemde sorumsuz kişilerin ihmalleri nedeniyle vaka sayısında artışlar meydana geldi.

Toplumun ve ailenin 'ahlaki' yapısını hedef alan ve özellikle de hayatlarının başlangıcındaki genç yaştaki insanların düşünce yapısını bozup, türlü vaatlerle ahlak dışı bir hayata özendiren 'Kokuşmuş mahalle' diye tabir edilen magazin camiası bu kez koronavirüs döneminde tepki çeken bir haberle gündeme geldi.

Şarkıcı Seda Sayan'ın koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir mekanda, bazı sözde ünlü isimler eşliğinde konser vermesi tepki çekti.

İsyan ettirdi

Tedbirlerin gevşetilmesi sonrası Bodrum’daki bazı işletmelerde önlemler alınmadan konserlere başlandı. Seda Sayan’ın sahne aldığı bir mekanda sosyal mesafe kurallarının ise hiçe sayıldığı görüldü.

Mekana gelenlerin kapalı alanda maskesiz mesafesiz oldukları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı mekanda ortaya çıkan görüntüler isyan ettirdi.