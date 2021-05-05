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Ekonomi SED yardım başvuru nedir ve nasıl yapılır?
Ekonomi

SED yardım başvuru nedir ve nasıl yapılır?

SED yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Peki, SED yardım başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman ödeme yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:07:00 -
SED yardım başvuru nedir ve nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. Bu yardım faydalanmak isteyen aileler, yardıma nasıl ve ne zaman başvuru yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

SED yardım başvurusu nasıl yapılır?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinden yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerle şahsen başvuru yapılmalıdır.

1- Dilekçe,

2-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3- Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

4- İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Ayrıca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir. Aşağıdaki internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

SED ödemesi ne zaman yatırılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin, 12 Mayıs'a kadar hesaplara yatırılacağını açıkladı.

 

 

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