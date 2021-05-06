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Ekonomi SED ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Ekonomi

SED ödemeleri bayramdan önce yapılacak

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri, Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:27:00 -
SED ödemeleri bayramdan önce yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin 12 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı. Yanık, “Mayıs ayı içerisinde SED alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız” dedi. Çocukların ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini vurgulayan Yanık “SED hizmetimiz kapsamında binlerce yavrumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor” ifadelerini kullandı.

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