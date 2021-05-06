SED ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri, Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin 12 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı. Yanık, “Mayıs ayı içerisinde SED alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız” dedi. Çocukların ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini vurgulayan Yanık “SED hizmetimiz kapsamında binlerce yavrumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor” ifadelerini kullandı.