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Ekonomi Securitas'a "Sosyal Media Turkey" ödülü
Ekonomi

Securitas'a "Sosyal Media Turkey" ödülü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:50:57 -
Securitas'a "Sosyal Media Turkey" ödülü

İSTANBUL (AA) - Securitas, Social Media Awards Turkey 2020'de "Güvenlik" dalında altın ödülün sahibi oldu.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey, sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük sosyal medya ödüllerinden biri olma özelliği taşıyor.

Sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, projelerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey, başarıyı hem rakamsal verilere hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiriliyor.

BoomSonar'ın "Sosyal Medya Marka Endeksi" verileri de incelenerek en başarılı işler ve markaların seçildiği Social Media Turkey ödülleri, çevrim içi olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"Güvenlik" dalında altın ödül alan Securitas, güvenlik sektöründe kanaat lideri pozisyonunu sosyal medya kanallarında paylaştığı içeriklerle de pekiştirmeye devam ediyor.

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