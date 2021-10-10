Seçmenin gazını alırken Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri geri göndereceğiz Sığınmacılarla görüşen Kılıçdaroğlu: Suriyelileri zorla geri göndermeyeceğiz

Her konuşmasında Suriyeli sığınmacıları ülkeden göndereceğini belirtip seçmeninin gazını alan Kemal Kılıçdaroğlu, bahsetti o mültecilerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bir grup Suriyeli aktivist ile “Suriyeli Sığınmacılar; Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriyeli sığınmacıları biz zorla Suriye'ye geri göndermeyeceğiz. “ dedi.

Toplantıda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile CHP Genel Başkan Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de yer aldı.

Toplantıya katılanlardan mülteci hakları aktivisti Taha Elgazi’nin aktardığına göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede şunları söyledi:

“Bu çok geç kalmış bir toplantı”

“Bu toplantı çok geç kaldı. Aslında bu toplantıyı bizim çoktan yapmamız gerekiyordu ama son dönemlerde ortam müsait değildi.

Bizim sorunumuz mülteci insanlarla değil. Bizim sorunumuz insanları bu duruma getiren politikalarla.”

“Ayrımcılık, kin ve ırkçılık ayıp bir şey”

“Ayrımcılık , kin ve ırkçılık söylemler yaşadığımız çağda ayıp bir şeydir. Tabii ki bazı illerde öyle olaylar oluyor ama şunu bilmemiz gerekiyor ki bazı illerde Suriyeli sığınmacı sayısı o ildeki Türk vatandaşı nüfus sayısından daha fazla.”

“Suriyelilere çalışma izni verilmemesi en büyük sorun”

“Esnaf meselesi Türkiye’de son dönemde çok önemli bir mesele oldu. Çalışan Suriyeli kişilere çalışma izni verilmemesi ya da yasal şekilde çalışmasının engellemesi en büyük sorundur.”

‘Mültecilere biz 40 milyar para harcadık’ deniyor. Biz de soruyoruz; bu para nereye ve nasıl harcandı?”

“Suriyeli sığınmacıları zorla geri göndermeyeceğiz”

“Türkiye ve Suriye halklarının arasında müşterek bağlantılar var; Akrabalık bağlantısı komşuluk bağlantısı ortak tarih bağlantısı…

Suriyeli sığınmacıları biz zorla Suriye’ye göndermeyeceğiz. Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmesi için orada münasip bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Bu ortamın sağlanmasının şartı dönen insanların can ve mal güvenliğinin oluşması. Aynı zamanda da alt yapının inşa edilmesi; hastaneler , okullar ve yollar.”

“Suriye’de barış ortamı Kuzey Kıbrıs örneği gibi sağlanabilir”

“Suriye’de barış ortamına ulaştıktan sonra iki ülke arasında büyükelçilikler olması gerekiyor ve dönen Suriyeli sığınmacılar için orada sanayi siteleri ve iş fırsatı ayarlamamız gerekiyor. Bu konuda AB ve diğer ülkelerden maddi destek olabilir.

Suriye’nin barış ortamı ya da siyasi çözümü Kuzey Kıbrıs örneği gibi bir uygulama olabilir. Birleşmiş Milletler tarafından dönen kişilerin can ve mal güvenliği için asker belirli bir zaman müddeti ile alınabilir.”

“İdlib meselesi çok önemli. Son haberlere dayanarak görüyoruz ki Esed rejimi Rusya desteğiyle İdlib’deki terör örgütlerine bir operasyona hazırlanıyor. Ama bu durumda büyük ihtimal İdlib’ten Türkiye’ye 1,5 milyon kişi sığınabilir. İdlib konusu nasıl çözülür bilmiyoruz."