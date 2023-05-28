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Siyaset Seçmen kâğıdı olmadan oy kullanılır mı?
Siyaset

Seçmen kâğıdı olmadan oy kullanılır mı?

Yeniakit Publisher
2023-05-28 09:58:00 -
Seçmen kâğıdı olmadan oy kullanılır mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının sandığa getirilmesi zorunlu olmayacak.

Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Ülke genelinde, 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdını sandık başına getirmesinin zorunlu olmadığı belirtildi.

Seçmenler ilk turda oy kullandıkları aynı okul ve sandıkta oy verecek.
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Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanabilecek.

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