Seçmeli din dersinde son gün 20 Ocak

Zekeriya Say İstanbul

2 Ocak’ta başlayan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerin tercih süreci 20 Ocak’ta sona eriyor. Talebelerin, önümüzdeki yıl öğrenim göreceği seçmeli derslerle ilgili tercihlerini Cuma günü mesai bitimine kadar yapması gerekiyor. “Kur’an-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi dini dersleri seçmek isteyen ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yapması önem arzediyor. Akit’e konuşan eğitimciler, öğrenci ve velilerini dini derslerin seçilmesi hususunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Hakikati ıskalamayın

Psikoloji Bilim Uzmanı Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, insanın akıl, kalp ve ruh üçlüsü ile şekil aldığını anlatarak “Akıl için bilgi, kalp için irfan, ruh için hikmet gereklidir. İlim, irfan ve hikmet ile donanan bir nesil hem şahsiyetini inşa eder hem de medeniyetin yükselmesine katkı sağlar. Okullarda okutulan derslerin içeriğinin dinden uzak olması deist ve inançsız bir neslin yetişmesine neden oluyor. Normal şartlarda başarılı olsa bile milli ve manevi değerlerle donanmayan bir genç, elde ettiği başarıyı kötüye kullanıp insanlığa zarar dahi verebilir. Bunun önüne geçmek için gençlere iman hakikatlerini öğretecek ders kitaplarına ve ders içeriklerine ihtiyaç var. İşte bu noktada 20 Ocak tarihinde sona erecek seçmeli ders tercih sürecinde insanı faydalı bir varlık haline getirecek olan dini derslerin seçilmesi büyük önem arz ediyor. Bu yüzden veliler olarak bizlere büyük görev düşüyor. Lütfen çocuklarımızın iyiliği için dini dersleri tercih edelim” dedi.

Sadece ders değil, dünyayı ve ahireti kurtaracak bir seçim

İnsanı yaratan, ona her türlü donanımı sağlayan ve rızkını veren Allah’ı ve sözlerini öğrenmek için “Kur’an-ı Kerim” dersinin mutlaka seçilmesi çağrısını yapan Kalkan şöyle devam etti: “Dünyaya adaleti tesis eden Peygamberimizin (ASM) hayatını çocuklara öğretmek ve örnek almalarını sağlamak için de “Peygamberimizin Hayatı” dersini seçelim. İnsanı esfel-i safilin yerine ala-i illiyine çıkaracak olan dinimizi çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmek ve bu yönde yaşamalarını sağlamak için tercihimizi “Temel Dini Bilgiler” dersinden yana kullanalım. Ayrıca, okul idarelerinin tercih edilen dini dersleri açmamaları halinde önce okula ve gerekirse milli eğitim müdürlüklerine başvuru yapmayı ihmal etmeyelim. Unutulmamalıdır ki bu sadece bir din dersi seçimi değil, gençlerimizin hem dünya hem ahiretlerini kurtarmak ve şekillendirmek için çok büyük öneme sahip bir seçimdir.”

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kavlak ise, insan karakterinin üç şahsiyet üzerine bina edildiğini anlatarak şunları söyledi:

Manevi tahribat dini eğitimle onarılır

“Birincisi bir aileye mensup olmak hasebiyle oluşan şahsiyet, diğeri bir millete mensup olmak hasebiyle oluşan şahsiyet ve sonuncusu da bir inanca mensup olmakla oluşan şahsiyettir. Ailenin etkisi yaşantı ile milletin etkisi gelenek, dil ve tarih bilgisi ile inancın etkisi ise hem yaşantı hem tarih bilgisiyle gerçekleşir. Gençlerimizin kimlik ve kişiliklerini sağlam bir şekilde inşa etmeleri için din büyük bir öneme sahiptir. Dinini öğrenen öğrenciler geleceğini inanç medeniyeti üzerine bina eder. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada inanca yapılan asılsız saldırılar gençliğin körpe zihinlerini zehirlemektedir. Bilimi ideolojilerine alet edenler gençlerin imanını tahrip ediyor. Gençlerimizde meydana gelen manevi tahribata karşı çaresiz kalan ailelerimizin mesuliyetten kurtulmak için en azından bu seçmeli dersleri tercihte ciddiyet göstermeleri gerekmektedir. Peygamberimizin hayatını kıssalar şeklinde anlatan siyer başta olmak üzere, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri, tamamen kâfi değilse bile, en azından manevi tahribata karşı bir önlemdir.”