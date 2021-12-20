Seçmeli din dersi için seferber olunmalı

Seçmeli din dersinde tercih süreci başlıyor. İlkokul 4, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin gelecek yıl öğrenimini görecekleri seçmeli dersini tercih edebildiği uygulamada din derslerine büyük rağbet bekleniyor. Öğrenciler “Din, Ahlak ve Değerler” başlığı altında yer alan Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler gibi 3 dini dersi seçebiliyor. Bu dersleri seçen öğrenciler, ortaokulda Temel Dini Bilgiler dersinde; Müminlerin Özellikleri, Nezaket, Ahlak, Temizlik, Namaz gibi başlıklarla manevi donanımını sağlayacak. Lise Temel Dini ilgiler dersinde ise Sosyal Hayat, Ekonomik Hayat, Hukuk, İslam Ahlakı, İman, Namaz, Oruç ve Zekat şeklindeki ders başlıkları yer alacak.

Öğrenciler için manevi donanım

Talebelerin Kur’an-ı Kerim ders müfredatında şu konular bulunacak: Kur’an-ı Niçin Okumalıyız?, Kur’an Sevgisi, Kur’an’ın İslam’daki Yeri ve Önemi, Kur’an Öğreniyoruz, Kur’an’ın Temel Konuları, Kur’an’ın Mesajını Anlıyorum, Kur’an’ı Güzel Okuma ve Ezberleme. Peygamberimizin Hayatı dersini seçen öğrenciler ise şunları öğrenecek: Peygamberimizin Hayatı, Peygamberimizin Evrensel Mesajları, Sosyal Hayatta Peygamberimiz, Peygamberimizin Örnekliği, Peygamberimizin Ashabı.

Süreç Ocak'ta bitiyor

Bir sınıftan en az 10 öğrencinin yazılı başvurusu halinde bu seçmeli dersler için grup oluşturulacak. Grup oluşturulamaması halinde bu öğrenciler farklı derslere yönlendirilecek. Öğretmen norm kadrolarında sıkıntı yaşanmaması, ders kitaplarının basımı ve ders materyallerinin hazırlanması için ocak ayında başvurular tamamlanacak. Öğrenciler, MEB tarafından hazırlanmış dilekçeyi doldurarak okul idaresine verecek.

Veliler bilgilendirilmeli

Seçmeli ders sürecini Akit’e değerlendiren Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Tuncer, bütün öğrenci velilerinin din dersleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini, bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı’na büyük vazife düştüğünü ifade etti. Özel okulların öğretmen istihdamı konusunda çekimser davranarak din dersi tercihini engelleyebildiğini belirten Tuncer, MEB’in bu hususta dikkatli olmasını istedi.

Tuncer, ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli din derslerini tercih etmesi için MEB’in yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim sendikaları ve yerel yönetimlerin de seferber olması çağrısında bulundu.

En az 10 öğrenci olmalı

Prof. Tuncer, şu bilgileri verdi:

“MEB müfredatında iki tip ders vardır. Birisi zorunlu derslerdir ve bütün öğrencilerin bunları edinmesi lazımdır. Bir de seçmeli dersler vardır. Bu seçmeli dersler MEB tarafından öğrencilerin istidatlarını, kabiliyetlerini, içinde bulundukları bilgi durumlarına göre planlanmıştır. Bizim için önemli olan Din, Ahlak ve Değerler başlığı altında toplanan 3 derstir. Bunlardan biri Kur’an-ı Kerim, biri Peygamber Efendimiz’in Hayatı, diğeri de Temel Dini Bilgiler’dir. Bu derslerin müfredatı çok iyi planlanmıştır ve talebeler için çok kıymetlidir. Biz bu derslerin alınmasının son derece elzem olduğunu düşünmekteyiz. Burada öğrenci velilerimiz bu konuda çok duyarlı olmalıdır. Seçmeli din dersinin açılabilmesi için her sınıfta en az 10 öğrenci velisinin başvurusu gerekmektedir.”

En büyük sorun özel okullarda

Seçmeli din dersi hususunda en büyük sıkıntının özel okullarda yaşandığına vurgu yapan Erman Tuncer, şöyle devam etti:

“Özel okullar ticari maksatla çalıştıkları için kendilerine mali yük getirme endişesinden dolayı seçmeli din dersleri hususunda ilgisiz kalmaktadırlar. Bunlar ticari şirketlerdir ama MEB müfredatını uygulamak zorundadırlar. Zorunlu olan Din Kültürü dersinin dahi özel okullarda pek işlenmediği yönünde şikayetler vardır. Bu konuda özel ortaokul ve liselerin daha duyarlı olması için MEB’in duyuru yapması ve velileri bilgilendirmesi şarttır. Bunun için genelge de yayınlanabilir. Diyanet de bu konunun paydaşları arasındadır. Cuma hutbelerinde öğrencilerin seçmeli din derslerine yönlendirilmesi için toplumumuzu bilgilendirmelidir. Diyanet’in yanı sıra eğitim sendikaları ve yerel yönetimler de sorumluluk alarak bu sürece dahil olmalıdır.”