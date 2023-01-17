Seçmeli din dersi başvuruları 10 Şubat’a uzatıldı

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Akit’in seçmeli din dersleri tercihinin ihmal edilmemesi gerektiği yönündeki ısrarlı haberleri sonrası seçmeli ders tercih süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Ocak’ta sona erecek seçmeli ders sürecinin 10 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

2023-2024 eğitim döneminde okutulacak seçmeli ders tercih sürecinde ilkokul 4, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler gelecek yıl için, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi 3 dini dersi seçebiliyor. Tercih sürecinin uzatılması, hâlâ din derslerini tercih etmemiş öğrenci velileri için çok önemli bir fırsat niteliğini taşıyor. Alınan uzatma kararının, yüce dinimiz İslam’ın çocuklarına doğru ve güvenilir kaynaklardan öğretilmesini önemseyen veliler tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor.