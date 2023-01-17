  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Askeri personel taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bunu yapan başka bir ülke yok

Sırbistan'da orduya takviye kararı

ABD'de siyasi gerginlik! Biden'dan Cumhuriyetçilere şok sözler

Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar

Bu savaş bitmez! Zelenskiy'den yeni mesaj

ABD 2035’e kadar yasaklamak İstiyor! İlginç yeni karar: Elektrikli araçlar petrol ürünleri derinden etkiliyor!

Türkiye kararı! Protokol imzalanacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Geçitkale Havaalanı KTBK'ya devredilecek

Tabela 20'li rakamları gösteriyor! Benzine bir zam daha yapıldı

Karadeniz gazı paylaşımı: Güneş balçıkla sıvanmaz! 710 milyar metreküplük dev rezerv! Böylesi ne görüldü ne duyuldu!
Eğitim Seçmeli din dersi başvuruları 10 Şubat’a uzatıldı
Eğitim

Seçmeli din dersi başvuruları 10 Şubat’a uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Ocak’ta sona erecek seçmeli ders başvurularının 10 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu. 2023-2024 eğitim döneminde okutulacak seçmeli ders tercih sürecinde ilkokul 4, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler gelecek yıl için, Kur’an, Siyer ve Temel Dini Bilgiler gibi 3 dini dersi seçebiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:00:00 -
Seçmeli din dersi başvuruları 10 Şubat’a uzatıldı

HABER MERKEZİ

Akit’in seçmeli din dersleri tercihinin ihmal edilmemesi gerektiği yönündeki ısrarlı haberleri sonrası seçmeli ders tercih süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 Ocak’ta sona erecek seçmeli ders sürecinin 10 Şubat saat 17.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

2023-2024 eğitim döneminde okutulacak seçmeli ders tercih sürecinde ilkokul 4, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler gelecek yıl için, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi 3 dini dersi seçebiliyor. Tercih sürecinin uzatılması, hâlâ din derslerini tercih etmemiş öğrenci velileri için çok önemli bir fırsat niteliğini taşıyor. Alınan uzatma kararının, yüce dinimiz İslam’ın çocuklarına doğru ve güvenilir kaynaklardan öğretilmesini önemseyen veliler tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

VAH VAH DİN DERSLERİ SEÇMELİDE OLUYORMUŞ DEMEK ZATEN GERÇEK MÜSLÜMAN OLSAYDINIZ SEÇME KELİMESİ KULANMAZDINIZ YAZIKLAR OLSUN SİZLERE,,GAVUR BUNU BİLE YAPMAZ,,BİRDE SEVİNİYORLAR,,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23