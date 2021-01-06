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Eğitim Seçmeli dersler ne zaman seçilir?
Eğitim

Seçmeli dersler ne zaman seçilir?

Ortaokul ve liselerde seçmeli dersler ne zaman? sorusu korona salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan olarak devem eden öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve liselerde seçmeli ders için tarihi açıkladı. Peki seçmeli dersler ne zaman seçilir? Seçmeli dersler ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:58:00 - 2021-01-06 13:00:11
Seçmeli dersler ne zaman seçilir?

Ortaokul ve liselerde Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin (s.a.v) hayatı ve temel dini bilgiler derslerinin ne zaman seçileceği merak edilmekte. Din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleri için son gün 22 Ocak 2021

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları eki açıklamalarda yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Seçmeli dersler nereden seçilecek?

Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir. Okul yönetimince en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecek. Seçilen bu dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

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