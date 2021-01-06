Seçmeli dersler ne zaman seçilir?

Ortaokul ve liselerde Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin (s.a.v) hayatı ve temel dini bilgiler derslerinin ne zaman seçileceği merak edilmekte. Din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersleri için son gün 22 Ocak 2021.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11 inci maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 19.02.2018 tarihli ve 56, 57, 59, 60 sayılı Kararları eki açıklamalarda yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Seçmeli dersler nereden seçilecek?

Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir. Okul yönetimince en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecek. Seçilen bu dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.