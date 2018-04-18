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Seçimler ikinci tura kalırsa ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimle ilgili açıklamasının ardından gözler seçim takvimine döndü. Peki seçimler ikinci tura kalırsa neler olur ve seçim hangi tarihte yapılır? İşte detaylar...

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:03
Seçimler ikinci tura kalırsa ne olur?

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararıyla sınav tarihleri değişen yaklaşık 2.5 milyon adayın kafasında yeni soru oluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 30 Haziran ve 1 Temmuz olarak açıklanan YKS tarihi yine değişecek mi?

Anayasa gereği ikinci tur ilk seçimin ardından ikinci pazar yapılacak. Dolayısıyla YÖK sınav tarihinde değişiklik yaparken ‘ikinci tur’ ihtimalini de göz önüne aldı.

24 Haziran’da seçim yapılır ve ikinci tura kalırsa YKS açıklandığı gibi 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak.

İkinci tur ise sınavdan sonraki hafta sonunda yani 8 Temmuz Pazar günü yapılacak.

 

İKİNCİ TURU BEKLEMEDİLER

 

YÖK yetkilileri sınav için ikinci turun beklenmesi durumunda hem eğitim öğretimin etkileneceğini hem de sınavın açıklanma takviminin gecikeceğini belirttiler.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:03
  1. ikinci tur
  2. Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler
  3. son 24 saatte yaşanan olaylar..
  4. daha fazla video için

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