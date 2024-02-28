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Siyaset Seçimi kaybetti nevri döndü! Demokrasiye “Candan” düşman
Siyaset

Seçimi kaybetti nevri döndü! Demokrasiye “Candan” düşman

Yeniakit Publisher
2024-02-28 12:08:00 - 2024-02-28 12:25:08

Mimarlar Odası Ankara eski Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan nefret saçmaya devam ediyor.

Başta Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere AK Parti iktidarının prestij projelerini hedef alan ve 7 yılda sadece 60 gün işe giderek bankamatik memuru gibi maaş aldığı gerekçesiyle CHP'li Çankaya Belediyesi'ndeki işinden atılan Mimarlar Odası Ankara eski Şube Başkanı Tezcan Karakuş nefret saçmaya devam ediyor. CHP’den Çankaya belediye başkan adayı olmak için 2014 yılından beri sürdürdüğü Mimarlar Odası Ankara şube başkanlığından ayrılan ve adaylık hevesi kursağında kalınca yeniden başkanlığa dönmek için katıldığı seçimi kez kaybeden Tezcan Karakuş Candan bu defa demokrasi hazımsızlığı illetine tutuldu.

Seçim ayarını bozdu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda 2 bin 370 üyenin oy kullandığı seçimde, turuncu listeden giren Derya Başyılmaz’ın yaklaşık 1100 oyla yeni başkan seçilmesini sindiremeyen Tezcan Karakuş Candan, mimarlara “Yeniçeri ordusu” benzetmesi yaptı. CHP’nin kanalı Halk TV’de kusan Candan; “Yeniçeri ordusu gibi önde reislerin arkasına takılan ve otobüslerle oy kullanmaya gelen mimarlık grubuyla karşılaştık” şeklindeki ifadelerle demokratik haklarını kullanan seçmenleri hedef aldı.

Skandal sözler malum zihniyetin “demokrasi”den ne anladıklarını ve seçimi kaybettiklerine ne kadar çirkinleşebileceklerin bir kez daha gözler önüne serdi.

7 yılda sadece 60 kez işe gitti

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan ihraç edilmişti. Candan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle 'memurluktan atılması' için soruşturma başlatılmıştı. Sabah gazetesi, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş'un, memur olarak görev yaptığı Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Müfettişlerin hazırladığı rapora göre, Candan'ın 6 Mayıs 2014 ile 04 Ekim 2021 tarihleri arasındaki 7 yıl 5 aylık süreç içinde yalnızca 60 kez işe gittiği ve göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bu yana bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı ortaya çıkmıştı. Candan'ın 7 yıllık görevinde izin ve rapor kullandığı sürelerin toplamı yaklaşık 4,5 yıla karşılık geliyor.
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Candan'ın imza mesai takip çizelgeleri incelenmiş ve görev yaptığı 22.05.2015 - 23.09.2019 tarihleri arasında 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, 23.09.2019 tarihinden bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ise imza takip listesinde hiçbir imzasının bulunmadığı tespit edilmişti.

6 Eylül Salı günü toplanan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Candan hakkında memuriyetten çıkarılma cezası verilmişti.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ha hahaha çok güldüm vallahi kadını dinleyince yahu siz nasıl bir kafa yapısına sahipsinizki" ben varsam demokrası var şayet kaybettiysem zaten bunlar faşist" sendromu nasıl bir yaratıksınız sahi.

Ömer

Üniversite bitirmekle adam olunmuyor, edep ahlak kurallarınıda öğrenmek lazım
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