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Gündem Seçime yaklaşırken meydanlarda kargaşa çıkarıyorlar! Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
Gündem

Seçime yaklaşırken meydanlarda kargaşa çıkarıyorlar! Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:27:00 -
Seçime yaklaşırken meydanlarda kargaşa çıkarıyorlar! Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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Yorumlar

ramses

yargıtay başsavcılığı iddiasını sundu kandilin itleirnin emrireleri havlamaya başladı zamansız öten itin tavuğunda kafasını keserler kuru gürültüyle işimiz olmaz kadın çocuk katillerini mecliste istemiyoruz ;büyük israilin uşağı kürdistanı şapşalca bir bir girişime izin vermeyeceğiz ,batı bad kürtmü seviyor deyince ,yok canımbiz yardım ediyor diyor mankurt beyinler niye sevsin 10 bin km deki adam seni uyuz !?,sahipleriniz havlasın yola devam ; kara de ,ciyaklıyacak zamanı geliyor!

deLi

izinsiz gosteri ne demek yhauuu.
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