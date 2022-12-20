Seçime yaklaşırken meydanlarda kargaşa çıkarıyorlar! Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 87 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde 87 kişi gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.