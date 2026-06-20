  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'un altında devasa rezerv: Petrol gibi fışkıracak 'Lütfen acı bana' demişti: Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a unutamayacağı gösteri! Seküler yaşam korkunç cinayetle sonuçlandı! Biriyle nişanlı biriyle sevgili Elektromanyetik dalgalardan... Telefonu yastık altına koyarsanız... Sağlığı tehdit ediyor Yair Lapid'in sözleri ülkeyi karıştırdı: Erdoğan'ı hesaba katmadı ve iyi bir ders aldı Pratik tüyo ile: Kıyafetleri jilet gibi yapan o yöntem! Saatlerce ütü yapma derdine son Kamuoyuna duyuruldu: 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisi Taksim'de... Müjdeli haber kamuoyu ile paylaşıldı: 35 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu… Hayat kurtaran söz! ‘Seni Galatasaray maçına götüreceğim’
Hayat-Aktüel
23
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

Türkiye'de ortalama yaşan süreleriyle ilgili veriler paylaşıldı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri...

#1
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

İl il yaşam beklentileri açıklandı; Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehir de belli oldu… Veriler, kadınların erkeklere kıyasla ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, şehir bazlı incelemelerde en uzun yaşam süresine sahip il de öne çıktı.

#2
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

ÜLKEDE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 78,3 YIL OLARAK BELİRLENDİ. İŞTE O LİSTE...

#3
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

ÇORUM

#4
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

MERSİN

#5
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

MALATYA

#6
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

BURDUR

#7
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

İSTANBUL

#8
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

BAYBURT

#9
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

BİNGÖL

#10
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

ANKARA

#11
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

MARDİN

#12
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

RİZE

#13
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

BOLU

#14
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

ERZİNCAN

#15
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

#16
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

ARTVİN

#17
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

GİRESUN

#18
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

ORDU

#19
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

TRABZON

#20
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

TUNCELİ

#21
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

MUĞLA

#22
Foto - Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde

GÜMÜŞHANE / derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı
Spor

Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerini karşı karşıya getiren dev mücadelede gülen taraf ev sahibi ABD old..
CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!
Gündem

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

İzmir'deki CHP belediyelerindeki yolsuzluk sarmalına bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar..
AK Parti’nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti’nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitird..
O ilimizde seralar beyaza büründü!
Tarım

O ilimizde seralar beyaza büründü!

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir anda bastıran dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Gündem

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca uğradıkları baskı ve zorbalıktan Ak Parti iktidarı ile kurtulan mütedeyyin hanımların Mersin’in Mezitli i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23