Türkiye'nin yaşam haritası belli oldu! En uzun yaşayanlar bu ilimizde
Türkiye'de ortalama yaşan süreleriyle ilgili veriler paylaşıldı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri...
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Türkiye'de ortalama yaşan süreleriyle ilgili veriler paylaşıldı. İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan illeri...
İl il yaşam beklentileri açıklandı; Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehir de belli oldu… Veriler, kadınların erkeklere kıyasla ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, şehir bazlı incelemelerde en uzun yaşam süresine sahip il de öne çıktı.
ÜLKEDE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 78,3 YIL OLARAK BELİRLENDİ. İŞTE O LİSTE...
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GÜMÜŞHANE / derleyen: haber7
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