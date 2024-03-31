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Yaşam Seçimde kan aktı! İki grup arasındaki kavgada bıçaklar kullanıldı
Yaşam

Seçimde kan aktı! İki grup arasındaki kavgada bıçaklar kullanıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:34:00 -
Seçimde kan aktı! İki grup arasındaki kavgada bıçaklar kullanıldı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonrası mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Akcin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oy kullanma işleminin yapıldığı Akcin İlkokulu'nda mevcut mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip muhtarlardan birinin aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine rakip muhtarın yeğeni olduğu öğrenilen ve Y.B., isimli bir genç Kaplan’ı bacağından bıçakladı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile Kaplan olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Y.B., isimli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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