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Spor Seçim sürecinde bol keseden sallamıştı… Ali Koç’tan müthiş itiraf
Spor

Seçim sürecinde bol keseden sallamıştı… Ali Koç’tan müthiş itiraf

Yeniakit Publisher
2024-08-01 13:43:00 -
Seçim sürecinde bol keseden sallamıştı… Ali Koç’tan müthiş itiraf

Aziz Yıldırım’a karşı seçim sürecinde “yıldız transferleri yapacağını” söyleyerek oy toplayan, kurmaylarına da “uçakları tek tek indirteceğiz” dedirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldız transferi yapamadıklarını itiraf etti.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Süper Lig ve Birinci Lig yayın hakları imza törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

Sadece kanun değiştirerek korsan yayını engelleyemeyiz. Servis sağlayıcıların yazılımsal yatırımlar yapması gerekiyor. Devletimiz gerekli kanunları çıkardı, şimdi sırada teknolojik hamle var. Devletimiz orada da bize bir omuz verirse her şey çok farklı olacak.

Süper Lig'e yıldız isimleri getirmek zor, maaşlarını ödemek daha da zor! "Futbol takımları ayaklarını yorganlarına göre uzatamıyor" diyorlar, doğru ancak Avrupa'da başarı için iddialı kadrolar kurmak gerekiyor.

UEFA geliri 3.5 milyar dolardı, şimdi 5 milyar dolarlar konuşuluyor. Yatırım yapıp, kaliteyi artırıp, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edince bu maaşları ödeme şansınız daha yüksek oluyor. Finansal olarak en zor dönemde en büyük yatırımı yaptık, umarım karşılığını alırız.
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