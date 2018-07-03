Seçim sonuçları belli olunca sıraya girdiler

Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik soruşturmada, bugüne kadar itirafçı askerlerin ifadeleriyle deşifre edilen 207 mahrem imamdan 122 etkin pişmanlık yasasından faydalandı. İfadelerden elde edilen bilgiler ışığında 19 Haziran'da Konya merkezli 31 ilde, 124 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunlardan, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari Adil Öksüz'ün Sakarya'da yaşayan öğretmen bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 49 örgüt üyesi yakalandı. KOM Şube Müdürlüğü'ne getirilen mahrem imamlara haklarında ifadeler ve kesin deliller bulunduğu, TSK içerisinde örgüt üyesi muvazzaf askerleri deşifre ederek etkin pişmanlık yasasından faydalanabilecekleri anlatıldı. Zanlılardan biri müdür yardımcısı 14'ü etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini söyledi.

SEÇİMİ BEKLEDİLER

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından gözaltında tutulan 4 örgüt yöneticisi daha 25 Haziran sabahı KOM Şube nezarethanesindeki polislere "itirafçı olmak istiyoruz" dedi. 49 zanlıdan 18'i örgüt bağlantılarını, TSK'daki muvazzaf askerlerin isimlerini deşifre etmeye başladı.

Örgüt elebaşısının ders halkasında bulunan bizzat ABD'ye giderek Gülen tarafından yetiştirilerek örgüt içerisinde manevi işlerden sorumlu yapılan "Molla" Rasim Haner'in arandığı, 3 kişinin yurtdışına kaçtığı, genel müdürler arasındaki Diyabakır 8. Ana Jet Üssü'nde müdürlük yapan Osman kod adlı Ahmet Numan Akpınar ile Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerle ilgilenen örgüt üyelerinden sorumlu müdür Mehmet Çelen'in ise adreslerinin belirlenemediği öğrenildi. Birçoğu gaybubet evlerinde saklandığı düşünülen 75 zanlının yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor. Adil Öksüz'ün bacanağı ise tutuklandı.