Seçim sonrası Kılıçdaroğlu ve İnce'den ilk buluşma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile bu akşam görüşecek.02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:46
CHP'de kritik görüşme bu akşam gerçekleşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bu akşam bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında ilk kez görüşme gerçekleştirecek.
Eşlerin de yer alacağı görüşmede CHP'de bundan sonrasına ilişkin çizilecek yol haritası masaya yatırılacak.
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