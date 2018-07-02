Seçim sonrası Kılıçdaroğlu ve İnce'den ilk buluşma

CHP'de kritik görüşme bu akşam gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bu akşam bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında ilk kez görüşme gerçekleştirecek.

Eşlerin de yer alacağı görüşmede CHP'de bundan sonrasına ilişkin çizilecek yol haritası masaya yatırılacak.