Seçim sonrası İngiliz siyaseti çorbaya döndü

yeniakit.com.tr İngiltere’de Avrupa Parlamentosu’na yapılan seçim sonuçları, “benzersiz” sonuçlar çıkarttı ve çok uzun zamandır ülkenin siyasetini belirleyen iki partinin yok olma tehlikesiyle yüzleştiğini gösterdi.

“Avrupa tarihi en başarılı partisi tarihinin en büyük hezimetini aldı”

İktidar partisi olan ve Tory diye bilinen Muhafazakârlar, bir yanda Brexit’i bir türlü teslim etmeyi başaramazken diğer yandan ülkenin diğer sorunlarıyla da adam gibi baş edemedi. Görünüşe göre bu durum İngiliz halkını pek rahatsız etti ve Tory’ler %9 gibi “eşi benzeri görülmemiş” düşüklükte bir oy ile “aşağılayıcı” bir yenilgi alarak 5. parti konumuna kadar gerilediler.

Diğer yandan ülkede son seçime kadar ana muhalefet partisi konumunda bulunan İşçi (Labour) Partisi ise ancak %14 oy alabildi ve beklenmedik düzeydeki bu düşüklük ile ancak 3. parti oldu. Öyle ki parti, lideri Jeremy Corbyn’in yeri Islington’u bile liberallere kaybetti. Yaşanan bu yenilgi, bir kaç ay öncesine kadar “hayal edilemez” bir kayıp olarak düşünülmekteydi.

İngiliz medyasında seçim sonuçlarına yapılan dikkat çekici bir yorumda Tory partisi, “tüm Batı tarihinin en başarılı siyasi partisi” olarak ifade edilip, son seçimde aldığı bu sonucun ise tarihindeki en kötü netice olduğu dermeyan edildi.

İşçi Partisi’nin aldığı sonucun ise, hatırlananlar içerisindeki en kötü sonuç olduğu serdediliyor.

İngiliz siyasetçiler birbirleriyle parti içi savaşta.. “Tsunami geliyor ve öylece izliyoruz...”

Tarihi hezimet neticesi Tory lideri ve Başbakan Theresa May, istifa edeceğini açıkladı. Bunun üzerine Muhafazakâr Parti için 10 kadar isim liderliğe aday olduğunu açıkladı. Mevcut durum İngiliz gazetelerine “Tory’ler Savaşta” ve benzeri başlıklarla yansıdı.

Bu isimlerin ise çeşitli konularda birbirlerinden pek farklı tavırlar takıp göndermeler yaptıkları biliniyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, anlaşmasız Brexit’in Tory için “siyasi intihar” olacağını söylerken, rakibi Esther McVey ise, asıl ayrılmamanın “siyasi intihar” olacağını ifade etti. Diğer bir aday olan Michel Gove ise, Theresa May gelmeden evvel de başbakanlık için şimdiki gibi kuvvetli aday olan Boris Johnson’dan o dönem desteğini son anda çekmiş ve böylece May’e yolu açmıştı.

Eski Tory lideri ve 27 yıllık milletvekili Iain Duncan Smith ise, “Sahilde durup bize yaklaşan tsunamiyi izliyor ve öylece vurmasına müsaade ediyoruz” diyerek, sonucun Tory’lerin silinmesine yakın bir mana ifade ettiğini kaydetti. Smith, geri dönmeleri için tek yolun Brexit’i teslim etmeleri olduğunu söyledi.

35 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet eden ve Winston Churchill’in de torunu olan Sir Nicholas Soames partinin mevcut durumu için, “Bu delilik, liderlik değil. Bu yenilgi ve milli aşağılanmaya giden yoldur” dedi.

“İngiliz siyasi manzarası tanınmaz oldu!.. İki temel parti için artık son şans”

Daily Mail için seçimi değerlendirme yazısı kaleme alan Dominic Sandbrook ise, “İngiliz siyasi manzarası tanınamaz oldu... Radikal değişiklikler olmazsa İşçi Partisi ve Muhafazakârlar unutulmaya doğru gidiyorlar...” şeklinde çarpıcı ifadeler kullandı.

Sandbrook ayrıca, Avrupa sahnesinde “hakiki kaos” görmek isteyenlerin asıl bakması gereken yerin İngiltere olduğunu ifade edip, İngiliz siyasetine çok uzun zamandır yön veren iki temel partinin önlerindeki genel seçim evvelinde son birkaç aylarını iyi değerlendirmenin kendileri için nihai şans olduğunu kaydetti.

Hakeza Sandbrook, bir an evvel artık yılları alan bu Burexit meselesinin sonlandırılıp ülkenin “iş yaratma, ekonomi, ev sağlama” gibi meselelerine odaklanması gerektiğini söyledi.

İngiliz siyasetçilerin manidar hali

Bir tarafta Amerika’nın yoğun biçimde aleyhte faaliyeti, diğer tarafta Avrupa’nın topyekûn bindirmesi, beri tarafta Şiilik ve Vehhabilik gibi davalar yahut Amerika ve Siyonizme gönüllü hizmetkârlıkla Doğu’dan vuran çeşitli memleketler, öte tarafta muhtelif aleyhte tavır ve hareketiyle Rusya, içeride türlü türlü terör örgütleri ve bu örgütlerin siyasette gitgide yayılıp çok ciddi bir yekûn tutmakta olan uzantıları, eli kalem tutan din ve vatan hainleri gibi saymakla bitmez düşmanla boğuşmakta olan Türkiye’ye nazaran...

Başlarına çıkarılan güçlüğün şüphesiz çok daha az olduğu İngiltere’de siyasetçiler ve yetkililerin kendi kendilerine beceriksizliği ile giderek açmaza düşüp zarardîde olmaları da pek dikkat çekici ve manidar bulundu.