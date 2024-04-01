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Gündem Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket
Gündem

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Yeniakit Publisher
2024-04-01 16:53:00 -

Kendisini ülkenin sahibi zanneden kemalistlerin başını çeken 28 Şubatçı sözde gazeteci özde provokatör Fatih Altaylı, seçim sonuçlarını gördükten sonra yaptığı rezil el hareketiyle infiale neden oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlandı, onlarca yıl sonra CHP birinci parti oldu. Seçim sonucunun muhaliflerin lehine olması, CHP yandaşı kesimlerde şimdiden şımarıklığa neden oldu.

Kendisini ülkenin sahibi zanneden kemalistlerin başını çeken 28 Şubatçı sözde gazeteci özde provokatör Fatih Altaylı, seçim sonuçlarını gördükten sonra yaptığı rezil el hareketiyle infiale neden oldu.

Altaylı, “Bizim partinin dışında bir belediye başkanına oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa bir şey yapamaz, diyorlardı. Halk da, Bağlıyor musun al sana bağlama, dedi.” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın konuşması sırasında yaptığı ahlaksızca el hareketi kamuoyunda tepkiye neden oldu.

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