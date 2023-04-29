Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini! Duyan, kulaklarına inanamadı

Altın yükseliyor ve uzmanların açıklamasına göre bu yükseliş devam edecek. Seçim sonrası ve yaz aylarında yeni rekorların görülmesi bekleniyor. Şu an ekrandaki fiyat ile alım için kuyumcuya gittiğinizdeki fiyatın bambaşka olduğu görülüyor. Bugün gram altın 1243 liradan alıcı buluyor.

Seçim sonrası rekor kıracak

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı son dönemlerde değişkenlik gösteren altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Gram altının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

29 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.243,97 satış 1.244,69

Çeyrek altın alış 2.244,00 satış 2.300,00

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yarım altın alış 4.476,00 satış 4.587,00

Cumhuriyet altını alış 8.897,00 satış 9.064,00