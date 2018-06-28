0553 313 94 23

Seçim sonrası CHP'de istifa rüzgarı!

Denizli'de CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlar sonrası görevlerinden istifa etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:54
Seçim sonrası CHP'de istifa rüzgarı!

Tatar, yönetim kurulu üyeleri adına yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde alınan sonuçlara bakıldığında, partisinin ülke genelinde olduğu gibi Acıpayam'da da oy kaybına uğradığının görüldüğünü belirtti.

Muhalefet olarak kısıtlı imkanlar dahilinde bir seçim sürecini geçirdiklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Kasım 2015 seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:54
  1. Denizli CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar
  2. chp istifa
  3. CHP istifa depremi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...